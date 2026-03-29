Ligue 1 : Guédiawaye et Pikine se livrent un derby engagé au Stade LSS

L’ASC Guédiawaye et l’ASC Pikine s’affrontent au Stade Léopold Sédar Senghor, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1 sénégalaise. Sur la pelouse, les deux formations se rendent coup pour coup dans une rencontre rythmée. Guédiawaye, porté par son statut de club-recevant, affiche une volonté de prendre sa revanche après la défaite (3-0) subie lors de la phase aller. En face, l’ASC Pikine reste solide et disciplinée, cherchant à exploiter la moindre opportunité.



Dans les tribunes, les supporters des deux camps ont effectué le déplacement en nombre, créant une ambiance à la hauteur de l’événement. L’enjeu est également important sur le plan sportif, avec des points précieux à aller chercher pour la suite du championnat.