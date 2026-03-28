Retour après la maladie : Krépin Diatta raconte son combat et son retour au plus haut niveau « l’équipe est en progression… »

Après la victoire du Sénégal face au Pérou, Krépin Diatta s’est exprimé en zone mixte avec des mots forts, mêlant soulagement, fierté et détermination. Revenu récemment de soucis de santé, l’international sénégalais a tenu à rassurer sur son état tout en soulignant l’importance du collectif. « Je me sens très bien, Dieu merci… le plus important c’est le présent », a t’il affirmé, heureux de retrouver les terrains et de contribuer au succès de son équipe.







Dans un discours sans détour, le Lion a aussi évoqué l’état d’esprit du groupe et les efforts fournis pour décrocher les victoires, rappelant que l’équipe reste concentrée sur le terrain malgré les débats extérieurs. Très attaché au public sénégalais, il a salué un soutien constant « le peuple sénégalais nous accompagne partout ». Porté par cette dynamique, Krépin Diatta a insisté sur la progression continue des Lions, déterminés à avancer match après match avec ambition et solidarité.

