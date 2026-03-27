Coup dur pour les Lions : La Fédération Sénégalaise de Football annonce le forfait d’Iliman Ndiaye

La Fédération Sénégalaise de Football a annoncé une mauvaise nouvelle pour les supporters des Lions en officialisant le forfait d’Iliman Ndiaye pour les deux prochains matchs amicaux du Sénégal contre le Pérou et la Gambie. L’attaquant sénégalais souffrirait d’une gêne au pied gauche, conséquence d’une blessure contractée en club, le rendant indisponible pour ces rencontres importantes de préparation.



Dans son communiqué, l’instance dirigeante du football sénégalais a tenu à lui adresser ses vœux de prompt rétablissement, alors que son absence constitue un véritable coup dur pour l’équipe nationale à l’approche de ces échéances.

