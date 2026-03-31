Edouard Mendy interpelle la CAF : « Le football africain est en avance sur ses instances »


À la veille du match entre le Sénégal et la Gambie. Le gardien des Lions a dénoncé sans détour les dysfonctionnements du football africain, pointant du doigt un décalage préoccupant entre le niveau des équipes et celui de leurs instances dirigeantes, notamment la Confédération Africaine de Football.
 
Mais avant d’aborder ces sujets sensibles, le portier sénégalais a tenu à s’associer à l’hommage rendu à la famille du joueur récemment décédé, rappelant l’importance de l’unité dans les moments difficiles.
 
Sur le plan sportif, Édouard Mendy a affiché une confiance totale envers le public sénégalais. Fort de l’expérience vécue au Stade de France, où plus de 80 000 supporters ont soutenu les Lions, il s’attend à une ambiance tout aussi électrique au Stade Abdoulaye Wade. Pour lui, cette ferveur populaire est une force essentielle qui pousse l’équipe à se dépasser à chaque rencontre.
 
 
Toutefois, c’est bien son analyse du football africain qui retient l’attention. Selon lui, les performances des sélections et des joueurs africains sur la scène internationale ne sont pas suffisamment accompagnées par les structures organisationnelles. Il déplore des situations “impensables ailleurs”, évoquant notamment des compétitions mal organisées ou annulées, qui nuisent à l’image du continent et freinent son développement.
 
Malgré ces critiques, le focus reste sur le terrain. Le Sénégal aborde ce match face à la Gambie avec sérieux, dans une logique de préparation pour les échéances à venir. Edouard Mendy insiste : « l’équipe est concentrée sur ses objectifs et déterminée à continuer de faire la fierté du peuple sénégalais ».
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Mardi 31 Mars 2026
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