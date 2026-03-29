Crise de crédibilité : La CAF promet des réformes après le scandale de la finale de la CAN, le TAS attend

La Confédération africaine de football (CAF) a promis dimanche de réformer ses statuts et règlements pour éviter que la polémique de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations ne se reproduise. Une annonce faite au lendemain d’une journée marquée par la démission du secrétaire général de l’instance.



À l’issue d’une réunion de son comité exécutif au Caire, le président Patrice Motsepe a indiqué que ces réformes viseraient à renforcer la confiance envers les arbitres, les opérateurs VAR et les organes judiciaires de la confédération. Il a précisé que la CAF avait consulté « les meilleurs avocats et experts africains et internationaux du football » pour aligner ses textes sur les meilleures pratiques mondiales. Mais aucun détail concret n’a été fourni sur la nature exacte des changements envisagés.



L’organisation est sous pression depuis la décision controversée de sa Commission d’appel de déclarer le Sénégal forfait pour la finale du 18 janvier à Rabat. Les Lions de la Téranga avaient quitté le terrain pour protester contre l’attribution d’un penalty litigieux au Maroc, avant d’y retourner et de s’imposer 1-0 en prolongation. La commission a estimé que cet abandon, même temporaire, justifiait la forfaiture. Une décision largement décriée.



Le Sénégal a depuis saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Motsepe lui-même avait reconnu plus tôt ce mois-ci que son organisation peinait à redresser son image en matière d’intégrité.



Les promesses de réforme, sans calendrier ni mesures précises, risquent donc de ne pas suffire à dissiper les doutes qui pèsent sur le football africain.