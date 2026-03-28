[ Images] Senegal vs Pérou: La présentation des deux équipes avant le coup d'envoi !

Retour en images sur la présentation des deux équipes, celle du Sénégal et du Pérou avant le coup d'envoi de l'arbitre, ce samedi 28 mars 2026 au Stade de France.
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