Sénégal – Gambie :Pape Thiaw sort un Onze ambitieux pour dompter la Gambie

À quelques heures du coup d’envoi fixé à 19h00 GMT, la Équipe du Sénégal de football a dévoilé son onze de départ pour affronter la Équipe de Gambie de football en match amical au Stade Abdoulaye Wade. Une composition ambitieuse, marquée par un savant mélange d’expérience et de jeunesse.







Dans les cages, Yehvann Diouf est titularisé, avec devant lui une défense articulée autour du capitaine Abdoulaye Seck. Il sera accompagné de Mamadou Sarr et Nobel Mendy, tandis que Krepin Diatta et El Hadji Malick Diouf devraient occuper les couloirs, apportant vitesse et percussion.







Au milieu, Habib Diarra et Pathé Ciss auront la lourde tâche de réguler le jeu et d’assurer la transition entre défense et attaque. Devant, l’animation offensive repose sur Ismaïla Sarr et Assane Diao sur les ailes, avec Cherif Ndiaye en pointe pour conclure les actions.







Sur le banc, le sélectionneur dispose d’armes importantes avec notamment Moussa Niakhaté, Ismaïla Jakobs, Idrissa Gana Gueye, Boulaye Dia ou encore Nicolas Jackson, prêts à faire basculer la rencontre.











Le onze de départ du Sénégal :









Yehvann Diouf

Abdoulaye Seck (capitaine)

Mamadou Sarr

Nobel Mendy

Krepin Diatta

El Hadji Malick Diouf

Habib Diarra

Pathé Ciss

Ismaïla Sarr

Assane Diao

Cherif Ndiaye













Remplaçants :









Mory Diaw, Moussa Niakhaté, Ismaïla Jakobs, Antoine Mendy, Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Ibrahim Mbaye, Boulaye Dia, Mamadou Diakhon, Habib Diallo, Nicolas Jackson, Bamba Dieng.







Avec ce XI dynamique, le Sénégal affiche clairement ses intentions : imposer son rythme et offrir du spectacle à son public. Reste à savoir si cette équipe saura concrétiser sur le terrain face à une Gambie toujours accrocheuse dans les duels régionaux.

