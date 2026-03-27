Dakar : « La Réunion » fédère les voix féminines autour de la transmission et du partage


Dakar : « La Réunion » fédère les voix féminines autour de la transmission et du partage
L’initiative « La Réunion », portée par DUKOKALAM en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale, s’est ouverte ce jeudi 26 mars 2026 à la Salle de l’Unité africaine du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES). La cérémonie s’est déroulée en présence de représentants du Ministère de l’Éducation nationale et du Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, ainsi que des ambassadrices de la France et de la Suisse à Dakar. L’événement se déroule jusqu'au 28 mars 2026.

Pensée comme un moment inédit, « La Réunion » rassemble, pour la première fois, les femmes ayant prêté leur voix au podcast Conversations Féminines. Bien plus qu’un événement, il s’agit d’un espace de mémoire, de transmission et de résonance, où les récits partagés continuent d’éclairer les réalités d’aujourd’hui et d’inspirer celles de demain.

Durant trois jours, la rencontre se veut un cadre de convergence unique autour de trois axes majeurs : archiver, connecter et transmettre. Le programme comprend notamment des cercles de parole, des panels, des masterclasses, des rencontres intergénérationnelles avec des lycéennes et étudiantes, ainsi que des espaces d’échanges entre femmes issues de divers horizons.

Dans son mot d’ouverture, la fondatrice de DUKOKALAM et hôte du podcast Conversations Féminines, Zoubida Fall, a insisté sur la dimension collective de l’initiative. Elle a décrit « La Réunion 2026 » comme « un moment de partage, d’archivage, de connexion et de transmission », précisant que cette transmission « n’est ni descendante ni linéaire », mais qu’elle se fait « dans tous les sens » entre femmes de générations différentes.

Elle a également souligné l’engagement des participantes, certaines ayant parcouru de longues distances ou pris des congés pour assister à l’événement. Selon elle, Conversations Féminines permet de créer des ponts entre les expériences, en mettant en lumière ce que les femmes ont en commun, afin de favoriser l’échange, l’apprentissage et l’évolution collective.

Revenant sur l’importance de recentrer les récits sur les femmes, Zoubida Fall a rappelé que cette plateforme leur permet d’être « les actrices de leurs propres histoires ». Elle a également insisté sur l’impact de la libération de la parole, notamment face aux violences sexistes et sexuelles, expliquant que si certains phénomènes semblent nouveaux, c’est surtout parce qu’ils sont désormais exprimés et entendus.

Dans cette dynamique, « La Réunion » propose des espaces où ces sujets peuvent être abordés librement, sans jugement. Le collectif Diotna, engagé contre les féminicides, participe ainsi aux discussions, tandis que le CNLS mène des actions de sensibilisation et de dépistage gratuites durant l’événement.

Prenant la parole, l’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a salué une initiative qu’elle considère comme un outil précieux pour les jeunes femmes. Elle a mis en avant la force du partage d’expérience et de la sororité, estimant que ce type de cadre permet aux nouvelles générations de s’appuyer sur les acquis des aînées.

De son côté, l’ambassadrice de Suisse au Sénégal, S.E. Mme Tamara Mona, a insisté sur l’importance des espaces collectifs permettant aux femmes d’apprendre des expériences des autres, qu’elles soient positives ou non, afin de construire des stratégies plus efficaces et adaptées.

À travers ses trois axes : archiver, connecter et transmettre, « La Réunion » s’inscrit dans une dynamique à la fois symbolique et politique. Un livre blanc est d’ailleurs en préparation, en collaboration avec le Ministère de l’Éducation nationale et des partenaires internationaux, avec l’ambition de porter ces échanges à l’échelle nationale.

La rencontre se poursuivra jusqu’au 28 mars 2026, avec une cérémonie de clôture annoncée comme festive et mémorable, marquant la volonté de faire entendre et de relier durablement les voix des femmes.
 


Vendredi 27 Mars 2026
Idy Sow



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