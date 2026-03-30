Football sénégalais : la LSFP endeuillée après un accident impliquant le Gadiaga FC de Bakel



Dans un communiqué officiel, la LSFP a exprimé ses sincères condoléances à la famille du défunt, ainsi qu’à l’ensemble du club, dirigeants, joueurs et supporters. Elle a également adressé ses pensées aux blessés, leur souhaitant un prompt rétablissement. « Un accident tragique qui touche toute la famille sportive », souligne l’instance, qui appelle à la solidarité en ces moments difficiles.



Ce drame plonge une nouvelle fois le monde du football sénégalais dans le deuil, rappelant les conditions parfois éprouvantes des déplacements des équipes à l’intérieur du pays.