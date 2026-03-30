Football sénégalais : la LSFP endeuillée après un accident impliquant le Gadiaga FC de Bakel

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a fait part de sa vive émotion suite à un accident de la circulation survenu ce dimanche à hauteur de Boynguel, impliquant l'Asc Gadiaga de Bakel. Le drame a coûté la vie à une personne et fait plusieurs blessés. Selon les informations communiquées, le club regagnait Bakel après avoir disputé une rencontre contre le TP Diamono de Kaolack lorsque l’accident s’est produit.
Dans un communiqué officiel, la LSFP a exprimé ses sincères condoléances à la famille du défunt, ainsi qu’à l’ensemble du club, dirigeants, joueurs et supporters. Elle a également adressé ses pensées aux blessés, leur souhaitant un prompt rétablissement. « Un accident tragique qui touche toute la famille sportive », souligne l’instance, qui appelle à la solidarité en ces moments difficiles.
Ce drame plonge une nouvelle fois le monde du football sénégalais dans le deuil, rappelant les conditions parfois éprouvantes des déplacements des équipes à l’intérieur du pays.
Dans un communiqué officiel, la LSFP a exprimé ses sincères condoléances à la famille du défunt, ainsi qu’à l’ensemble du club, dirigeants, joueurs et supporters. Elle a également adressé ses pensées aux blessés, leur souhaitant un prompt rétablissement. « Un accident tragique qui touche toute la famille sportive », souligne l’instance, qui appelle à la solidarité en ces moments difficiles.
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