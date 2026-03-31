“Ça fait chaud au cœur”: en pleine tempête judiciaire, Gims débarque au concert de Théodora

Surprise au concert de Théodora ce dimanche soir. Mis en examen pour blanchiment aggravé, Gims a fait une apparition sur scène aux côtés de la chanteuse de 22 ans au Zénith de Paris. “Ça fait chaud au cœur d’être là ce soir”, a-t-il déclaré au public.



Gims avait initialement prévu de rejoindre Théodora sur scène ce mercredi à Paris, mais le chanteur a finalement changé ses plans. À la surprise générale, il a débarqué sur la scène du Zénith pour partager un morceau avec la “Boss Lady”. Ensemble, ils ont interprété leur duo “Spa” sorti le 16 janvier dernier. Les deux artistes ont mis le feu à la salle de concert, faisant chanter et danser les 7.000 spectateurs présents.

“Merci beaucoup”, a déclaré Théodora après leur prestation. “Merci infiniment. Ça fait chaud au cœur d’être là tout particulièrement ce soir. Merci pour tout, pour toutes ces années, merci à vous, le public. I love you”, a répondu Gims. Avant de quitter la scène, il a pris la chanteuse dans ses bras et demandé au public: “Encore du bruit pour Théodora”.







Gims mis en examen

Vendredi dernier, Gims a été mis en examen notamment pour blanchiment aggravé. La star a été remise en liberté à l’issue de sa mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, avec “l’obligation de verser un cautionnement” dont le montant n’a pas été précisé. L’artiste congolais de 39 ans avait été interpellé mercredi par les douanes à la sortie de l’avion, lors de son arrivée à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

