Mamadou Diakhon justifie son choix du Sénégal et veut marquer l’histoire « C’est une très belle équipe »

Mamadou Diakhon s’est exprimé avec émotion sur son intégration et son choix de représenter le Sénégal, au stade de France. Le joueur a d’abord tenu à remercier le soutien reçu depuis son arrivée, se disant reconnaissant et heureux de pouvoir évoluer au sein d’un groupe qu’il qualifie de très grand niveau. Revenant sur sa décision de porter les couleurs sénégalaises, il explique avoir été attiré par la qualité et la force collective de la sélection, affirmant que c’est un choix mûrement réfléchi et vécu avec fierté. Il a également souligné que son intégration s’est déroulée naturellement, sans difficulté particulière, et espère désormais connaître rapidement sa première apparition sous le maillot national.