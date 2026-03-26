CAN 2025 : trophée, médailles, primes… ce que la CAF n’a jamais retiré au Sénégal

Contrairement à une idée largement répandue, le Sénégal n’a jamais été dépossédé de son titre de la CAN 2025. Me Seydou Diagne démonte point par point ce qu’il qualifie de “confusion entretenue” autour du trophée, des médailles et des primes.

C’est l’un des points les plus explosifs du dossier. Depuis plusieurs jours, l’opinion publique évoque un retrait du trophée au Sénégal. Une version catégoriquement rejetée par la défense sénégalaise.

“Il n’existe aucune décision ordonnant la restitution du trophée ou des médailles”, martèle Me Seydou Diagne. Selon lui, la confusion provient d’une lecture biaisée des demandes formulées par la partie marocaine.

En réalité, explique l’avocat, le Maroc avait sollicité quatre mesures majeures : la constatation d’un retrait du Sénégal, une victoire sur tapis vert, le retrait du titre au Sénégal et l’attribution du trophée, des médailles ainsi que du prize money.

Mais, fait capital, les demandes les plus lourdes notamment le retrait du titre et la redistribution des récompenses ont été rejetées par la CAF. “Il suffit de lire le point 9 du dispositif”, insiste Me Diagne.

Ainsi, malgré le score de 3-0 accordé sur tapis vert, le Sénégal reste, juridiquement, champion de la CAN 2025. Une nuance de taille que la défense entend faire valoir devant le TAS, tout en dénonçant une “désinformation” autour du dossier.

Alain Bonang