Match Sénégal vs Gambie : les changements payants offrent un second but express aux Lions, mais la Gambie réagit rapidement


Match Sénégal vs Gambie : les changements payants offrent un second but express aux Lions, mais la Gambie réagit rapidement

Au retour des vestiaires, le Sénégal a immédiatement changé de rythme avec plusieurs entrées décisives qui ont complètement transformé la dynamique du match. Ibrahim Mbaye, Bamba Dieng et Antoine Mendy ont apporté fraîcheur, intensité et verticalité dès le début de la seconde période, mettant rapidement la défense gambienne sous pression.

 

À la 47e minute, sur une action parfaitement construite par les remplaçants, Bamba Dieng a d’abord réalisé une belle récupération avant de servir Ismaïla Sarr sur le flanc droit, lequel a ensuite délivré une passe précise vers Ibrahim Mbaye. Bien placé et lucide, ce dernier a conclu l’action pour inscrire un but rapide, symbole de l’impact immédiat des entrants, directement impliqués dans la construction de cette réalisation. Il s’agit du troisième but d’Ibrahim Mbaye en sélection nationale et de son premier au stade Abdoulaye Wade.

 

Mais la Gambie a rapidement réagi, son capitaine Omar Colley a réduit l’écart d’une tête puissante, profitant d’une erreur de la defense et d’une balle échappée des mains de Yevhann Diouf, redonnant ainsi confiance à son équipe et relançant totalement la rencontre

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Mardi 31 Mars 2026
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