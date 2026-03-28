Sénégal vs Pérou : un onze profondément remanié au Stade de France, entre continuité défensive et révolution offensive assumée

Au Stade de France, le Sénégal affiche ses ambitions face au Pérou avec une équipe mêlant solidité et percussion,Mory Diaw garde les cages derrière une défense menée par Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr et Ismaila Jakobs, tandis que le milieu articulé autour d’Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye, doit assurer l’équilibre. Devant, la vitesse et l’efficacité de Krépin Diatta, Pape Gueye, Lamine Camara, Ibrahima Mbaye et Jackson incarnent une volonté claire d’attaquer sans retenue.