Zone mixte : Édouard Mendy revient sur la communion autour du trophée et félicite Mory pour son match

Après la victoire du Sénégal face au Pérou, Édouard Mendy s’est présenté en zone mixte avec un discours ferme et sans détour. Le gardien des Lions a tenu à recentrer les débats sur le terrain, rappelant que l’équipe reste concentrée sur ses performances malgré les discussions extérieures. Dans ses propos, il insiste sur le fait que le Sénégal doit continuer à avancer sans se disperser, en gardant uniquement le football comme priorité.







Revenant sur le contexte de la rencontre, Mendy a également évoqué sa situation personnelle, expliquant avoir subi une infiltration en début de semaine, ce qui l’a contraint à déclarer forfait pour ce match. Malgré cela, il s’est montré très satisfait du rendement de ses coéquipiers, saluant notamment certains parcours personnels et la solidarité du groupe. Pour lui, cette victoire s’inscrit dans une dynamique positive où chacun apporte sa contribution à l’équipe.







Enfin, le portier sénégalais a affiché une ambition claire pour la suite, le Sénégal doit jouer chaque compétition pour aller au bout. Sans excès de confiance, Édouard Mendy souligne que l’état d’esprit du groupe reste tourné vers l’exigence et la progression.

