Sénégal - Pérou : Nicolas Jackson ouvre le bal pour les Lions !

Sur une pelouse en feu devant un public en délire, Nicolas Jackson a ouvert le score pour les Lions de la Téranga. L’attaquant du Sénégal plonge le stade dans une explosion de joie. Dans ce match amical face au Pérou en prélude à la Coupe du Monde 2026, le Sénégal montre d’entrée que les champions d’Afrique sont bien là.
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