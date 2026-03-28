Sénégal - Pérou : Nicolas Jackson ouvre le bal pour les Lions !

Sur une pelouse en feu devant un public en délire, Nicolas Jackson a ouvert le score pour les Lions de la Téranga. L’attaquant du Sénégal plonge le stade dans une explosion de joie. Dans ce match amical face au Pérou en prélude à la Coupe du Monde 2026, le Sénégal montre d’entrée que les champions d’Afrique sont bien là.