Décision introuvable, motifs absents : la CAF dans une zone de turbulence juridique

Dix jours après la notification du dispositif, la CAF n’a toujours pas fourni les motivations de sa décision. Une situation jugée “extrêmement grave” par les avocats du Sénégal, qui évoquent désormais un risque de dérive juridique majeure.

Au-delà de la procédure et du fond, c’est un silence qui inquiète. Celui de la CAF, incapable à ce jour de notifier les motifs de sa décision dans l’affaire de la CAN 2025. Une anomalie qui suscite l’indignation du camp sénégalais.

“Nous avons une décision sans motifs. C’est extrêmement grave”, alerte Me Seydou Diagne. Pour l’avocat, cette absence constitue une violation des principes fondamentaux du droit, empêchant la défense de préparer efficacement son recours devant le Tribunal Arbitral du Sport.

Dans toute juridiction digne de ce nom, une décision doit être motivée pour garantir la transparence et permettre un contrôle juridique. Or, dix jours après, rien. “Nous avons un mémoire à déposer, et on ne nous donne pas les raisons de la décision”, déplore-t-il.

Plus inquiétant encore, la défense redoute une manipulation a posteriori. Dans une mise en garde ferme, Me Diagne prévient : “Toute modification du dispositif serait un faux et usage de faux devant la terre entière.”

Selon lui, les versions déjà en possession des avocats sont claires : aucune mention de restitution du trophée ni de couronnement du Maroc. Dès lors, toute altération ultérieure serait perçue comme une fraude.

Dans ce climat de suspicion, la pression monte sur la CAF, désormais attendue au tournant, tandis que le TAS s’apprête à trancher un dossier aux lourdes implications pour la crédibilité du football africain.

Alain Bonang