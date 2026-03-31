Pape Thiaw fixe le cap pour la Coupe du monde : « L’équipe doit briller, pas d’individualité... »

À la veille d’un duel très attendu face à la Gambie, le sélectionneur Pape Thiaw a ouvert son point de presse sur une note grave, marquée par l’émotion et la solidarité. Revenant sur le drame survenu dans le football local, il a tenu à adresser des condoléances appuyées à la famille du joueur disparu, rappelant que le football reste avant tout une communauté humaine.Mais très vite, le technicien a recentré le débat sur le terrain. Au Stade Abdoulaye Wade, les Lions s’apprêtent à évoluer devant un public acquis à leur cause, dans un stade annoncé à guichets fermés. Après la démonstration de force au Stade de France, l’objectif est clair : confirmer à domicile. Pour Pape Thiaw, le soutien populaire est une arme décisive capable de transcender l’équipe dans les moments clés.Sur le plan sportif, le message est limpide, il n’y a pas de titulaires indiscutables. Le sélectionneur insiste sur une concurrence saine et une solidarité totale au sein du groupe. Chaque joueur est appelé à se battre pour le collectif, loin des logiques individualistes souvent reprochées aux sélections africaines en compétition mondiale.Face à eux, la Gambie ne viendra pas en victime. Équipe en pleine progression, portée par un nouveau staff et des individualités solides, elle représente un véritable test. L’encadrement sénégalais refuse de parler de match amical, préférant y voir une répétition générale avant les grandes échéances à venir.Enfin, au delà du résultat, c’est tout un projet de jeu et une ambition collective qui se dessinent. Champions d’Afrique, les Lions veulent désormais exister au plus haut niveau mondial. Et cela commence dès maintenant, à Diamniadio, où chaque minute comptera. Dans un contexte mêlant émotion, attentes populaires et exigences sportives, le Sénégal n’a plus droit à l’erreur.