Cérémonie Sargal des Lions : Moussa Niakhaté entre émotions ravivées de la finale de la CAN et cap sur le mondial

Quelque deux mois après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, les émotions continuent de vibrer dans les cœurs des joueurs mais aussi des sénégalais. Entre la liesse populaire et la récente décision controversée de la CAF visant le Sénégal, la cérémonie du Sargal des Lions tenu ce lundi 30 mars a ravivé des souvenirs et des émotions. À chaud, Moussa Niakhaté est revenu sur ces instants suspendus.



Dans une ambiance festive au sortir de la cérémonie officielle du « Sargal » organisé par Orange, le défenseur central des Lions n’a pas caché sa satisfaction. « C’était une très bonne cérémonie… un sacré bon moment », confie-il. Il évoque une matinée marquée d’émotion par la diffusion des temps forts du sacre continental. Des images qui ont replongé le groupe dans « les émotions du coup de sifflet final », la panenka décisive ou encore les arrêts d’Edouard Mendy.



Mais au-delà des actions marquantes, Moussa Niakhaté insiste sur « les moments en interne », invisibles du grand public, qui ont forgé l’unité du groupe. Évoquant la communion avec la diaspora, notamment lors du match à Paris contre le Pérou (2-0) reste également un symbole fort.



Interrogé sur la polémique autour de la "deuxième étoile" retirée au Sénégal par le jury d’appel de la CAF, le joueur assume sa réaction spontanée : « J’ai dit ce que je pensais, et je le pense toujours ». Avant de tempérer : « On a gagné cette CAN, maintenant on se projette ».