Supporters sénégalais au Maroc : Le procès en appel renvoyé au 13 avril

Le procès en appel des supporters sénégalais détenus au Maroc a connu un nouveau report. La prochaine audience est fixée au 13 avril, a annoncé Me Patrick Kabou à l’issue de l’audience. L’avocat sénégalais était présent aux côtés d’un collectif de défense aux profils internationaux : un confrère venu d’Italie, un autre de Londres, et une avocate marocaine. Une mobilisation juridique transnationale qui témoigne de l’importance accordée à ce dossier.







Si la défense était prête à plaider, le renvoi s’est néanmoins imposé. En cause notamment, le 19e prévenu, un ressortissant franco-algérien, n’était pas en mesure de se présenter à l’audience. Me Kabou a par ailleurs tenu à démentir les rumeurs faisant état de supporters malades.







Selon lui, les détenus se portent bien, logés individuellement dans leurs cellules dans des conditions qu’il qualifie de non déplorables. Des précisions qui apportent une note de réassurance aux familles, dans l’attente de l’audience du 13 avril.

