Le chanteur Gims va être présenté à un juge en vue d'une possible mise en examen

Le rappeur et chanteur Gims est sorti de sa garde à vue débutée mercredi, pour être présenté à un juge d'instruction dans une affaire de blanchiment présumé, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier.



Le juge d'instruction peut décider d'une éventuelle mise en examen. L'artiste congolais de 39 ans avait été interpellé mercredi par les douanes, à la sortie de l'avion, à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.



Gims, Gandhi Djuna de son vrai nom, a été entendu en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire de juges d'instruction qui enquêtent sur un réseau présumé de blanchiment en bande organisée.



Le Parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), qui suit l'enquête, a été créé en début d'année pour regrouper à Paris les dossiers de criminalité organisée les plus complexes.



Selon Africa Intelligence, qui a révélé cette garde à vue, ce réseau de blanchiment international pourrait impliquer "une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l'émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine".



"Cinq ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière" auraient déjà été "mis en cause" dans ce dossier, ajoute le site. Ce média spécialisé affirme que les enquêteurs s'intéressent notamment à un vaste projet immobilier de luxe promu par Gims à Marrakech (Maroc), l'une des villes où il réside.



Baptisé Sunset Village Private Residences, ce projet en cours de 118 villas de grand luxe, avec terrains de sport, spa, sauna et hammam, autour d'un lagon de 3.000 m2, avait été lancé en grande pompe en 2025 en présence du roi de la chanson francophone.



L'avocat du plus gros vendeur de disques de l'année 2025 en France, Me David-Olivier Kaminski, ne s'est pas exprimé jusqu'ici.