Sargal des Lions : Abdoulaye Fall salue un sacre historique porté par un partenariat solide avec Orange

Présent à la cérémonie officielle de “Sargal” organisée ce lundi 30 mars 2026 en l’honneur des Lions du Sénégal, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a livré une intervention mêlant fierté nationale, reconnaissance envers le partenaire Orange et un appel à la concentration à la veille du match contre la Gambie.
Revenant sur les récents succès des Lions face au Pérou, Abdoulaye Fall a évoqué « des émotions extraordinaires », notamment lors de la célébration au Stade de France. « Au-delà du succès sportif, c’est le rayonnement du Sénégal sur le plan international », a-t-il souligné, insistant sur l’impact de cette victoire auprès de la diaspora et sur l’image du pays à l’étranger. Pour lui, ce sacre confirme une trajectoire ascendante du football sénégalais, portée par « le talent, la vision, le travail et l’unité ».
Revenant sur les récents succès des Lions face au Pérou, Abdoulaye Fall a évoqué « des émotions extraordinaires », notamment lors de la célébration au Stade de France. « Au-delà du succès sportif, c’est le rayonnement du Sénégal sur le plan international », a-t-il souligné, insistant sur l’impact de cette victoire auprès de la diaspora et sur l’image du pays à l’étranger. Pour lui, ce sacre confirme une trajectoire ascendante du football sénégalais, portée par « le talent, la vision, le travail et l’unité ».
Le président de la FSF a surtout mis l’accent sur la solidité du partenariat avec Orange, qu’il considère comme un levier structurant. « Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est pour célébrer un partenariat qui va au-delà du simple sponsoring », a-t-il affirmé. Présent aux côtés de la fédération depuis plusieurs années, l’opérateur accompagne aussi bien la préparation des compétitions que la valorisation de l’équipe nationale, en soutenant des initiatives de communication, d’infrastructures et de promotion du football local. « Orange est un allié de première heure, un partenaire stratégique qui croit en notre projet », a-t-il insisté, saluant « une fidélité exemplaire » et « une présence constante dans les moments de structuration comme dans les moments de gloire ».
Dans cette dynamique, Abdoulaye Fall voit dans cette collaboration un facteur clé de performance et de stabilité pour le football sénégalais, dans un contexte de professionnalisation accrue et d’ambitions internationales affirmées.
Mais au-delà des hommages, le dirigeant a appelé à rester concentré sur les échéances à venir : « Le propre des grands champions est de savoir redescendre de leurs nuages », a-t-il rappelé, en direction des joueurs. À la veille d’un derby face à la Gambie, il a exigé « rigueur » et « engagement », tout en réaffirmant l’objectif de « consolider la suprématie du Sénégal sur le football africain ».
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