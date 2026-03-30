Sargal des Lions : Abdoulaye Fall salue un sacre historique porté par un partenariat solide avec Orange





Le président de la FSF a surtout mis l’accent sur la solidité du partenariat avec Orange, qu’il considère comme un levier structurant. « Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est pour célébrer un partenariat qui va au-delà du simple sponsoring », a-t-il affirmé. Présent aux côtés de la fédération depuis plusieurs années, l’opérateur accompagne aussi bien la préparation des compétitions que la valorisation de l’équipe nationale, en soutenant des initiatives de communication, d’infrastructures et de promotion du football local. « Orange est un allié de première heure, un partenaire stratégique qui croit en notre projet », a-t-il insisté, saluant « une fidélité exemplaire » et « une présence constante dans les moments de structuration comme dans les moments de gloire ».



Dans cette dynamique, Abdoulaye Fall voit dans cette collaboration un facteur clé de performance et de stabilité pour le football sénégalais, dans un contexte de professionnalisation accrue et d’ambitions internationales affirmées.



Mais au-delà des hommages, le dirigeant a appelé à rester concentré sur les échéances à venir : « Le propre des grands champions est de savoir redescendre de leurs nuages », a-t-il rappelé, en direction des joueurs. À la veille d’un derby face à la Gambie, il a exigé « rigueur » et « engagement », tout en réaffirmant l’objectif de « consolider la suprématie du Sénégal sur le football africain ».