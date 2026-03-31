Sénégal vs Gambie : 1-0 à la pause, Abdoulaye Seck libère les Lions avant la mi-temps

Le choc entre le Sénégal et la Gambie a tenu toutes ses promesses avec une rencontre intense, disputée et marquée par de nombreux temps forts des deux côtés. Dès l’entame, les Lions ont alterné entre phases de contrôle et moments de flottement, laissant parfois la Gambie exploiter des espaces et tenter quelques incursions dangereuses, mais systématiquement stoppées par un Yevhann Diouf vigilant et une défense sénégalaise solide, capable de se réorganiser rapidement sous pression.







Malgré une domination territoriale par séquences, le Sénégal a souffert d’un manque de fluidité dans la construction et d’un certain déchet dans les dernières passes, permettant aux Gambiens de rester dans le match. À la 37e minute, un coup dur est venu perturber le plan sénégalais avec la sortie sur blessure de Nobel Mendy, titulaire pour sa première sélection, remplacé par Lamine Camara qui a immédiatement apporté plus de stabilité et de liant entre les lignes, dynamisant le milieu de terrain.







Avant la pause, Assane Diao s’est illustré sur une action dangereuse, mais sa puissante frappe a malheureusement heurté le poteau droit, laissant le score inchangé malgré une nette montée en intensité. Mais juste avant la fin du premier mi-temps, le Sénégal a accéléré le rythme et a fini par être récompensé à la 49e minute, sur un corner parfaitement frappé par El Hadji Malick Diouf, Abdoulaye Seck, déjà auteur d’une tentative similaire sur le poteau plus tôt, s’est imposé dans les airs pour placer une tête imparable et ouvrir le score, confirmant une nouvelle fois sa redoutable efficacité sur les phases aériennes, tous ses buts en sélection venant d’ailleurs de ce registre.

