Sénégal vs Gambie / Pape Thiaw et Edouard Mendy imposent la loi du collectif : « Tout le monde est titulaire! »

À la veille du match Sénégal vs Gambie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, la conférence de presse a pris des allures de déclaration de force. Entre hommage émouvant au joueur disparu, critiques franches sur la gouvernance du football africain et discours ambitieux sur la Coupe du monde 2026, Édouard Mendy et Pape Thiaw ont affiché un discours sans filtre, révélant un groupe uni, exigeant et tourné vers l’excellence.