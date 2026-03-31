Sénégal vs Gambie / Le cri du cœur vibrant au Stade Abdoulaye Wade : “Libérez nos supporters!!!”

À la 18e minute du match entre le Sénégal et la Gambie, l’ambiance a brusquement basculé dans les tribunes du Stade Abdoulaye Wade. Dans un élan aussi fort que symbolique, les supporters sénégalais se sont levés d’un seul homme pour rendre hommage aux 18 compatriotes actuellement emprisonnés au Maroc, transformant le stade en une véritable scène de revendication. Très vite, un chant puissant et répété a envahi l’enceinte « libérez nos supporters, libérez nos supporters », scandé avec ferveur et émotion.
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