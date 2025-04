AG du Mouvement Y’en a marre : Oumar Cyrille Touré, alias Thiat, élu nouveau coordonnateur

Le mouvement Y’en a marre s’engage à porter plus que jamais haut le flambeau de la résistance et de la lutte pour les libertés démocratiques. À l’issue d’une Assemblée générale de trois jours tenue à Warang, dans la Petite Côte du Sénégal, le mouvement a élu, ce samedi, un nouveau bureau, avec Oumar Cyrille Touré, alias Thiat, comme coordonnateur, et Abdou Khafor Kandji comme vice-coordonnateur.



Son « leadership courageux, sa résilience face aux tempêtes et sa fidélité inébranlable aux valeurs de Y’en a marre » ont insufflé une nouvelle énergie et permis d’obtenir des résultats concrets dans les grandes luttes auxquelles le mouvement a pris part.



L’assemblée a salué le fait que Thiat « a su tenir haut le flambeau du mouvement dans les moments les plus critiques, avec honneur et conviction ». Par ailleurs, Y’en a marre adresse « sa vive et profonde reconnaissance » à Aliou Sané, qui a assuré la coordination pendant six ans.



La nouvelle équipe, prête à poursuivre le combat, aura pour mission de renforcer l’engagement citoyen et d’incarner l’espoir d’un avenir meilleur pour le Sénégal et le continent. Elle aura la responsabilité de porter et mener l’action du mouvement pour les trois prochaines années.