À Dakar, Nuno Gomes Nabiam matérialise son soutien à Umaro Sissoco Embalo : Le candidat du Madem se déclare vainqueur du 2e tour

Comme l’avait annoncé hier, votre site d'informations Dakaractu, Umaro Sissoco Embalo et Nuno Gomes Nabiam, respectivement 2e et 3e du premier tour de la présidentielle bissau-guinéenne, ont signé ce mardi, à Dakar, et en présence du leader du Parti de la Rénovation sociale (PRS), un protocole d'accord en direction de la seconde manche qui sera disputée le 29 décembre prochain.



Les termes restent pour le moment un secret, Nuno Gomes Nabiam qui a concouru lors du premier tour sous les couleurs de l'APU-PDGB-PRS, a assuré que son soutien au Général Embalo pour le deuxième tour est dépourvu de conditions.



Dans sa réponse, le candidat du Madem qui a un gap de 13% à combler pour atteindre le premier, Domingos Simoes Pereira du Parti africain pour l'Indépendance de la Guinée et du Cap Vert (PAIGC), a pourtant déclaré que les choses sont déjà pliées et qu'il a remporté les élections.



Pour justifier cette posture aux allures de provocation, Umaro Sissoco Embalo convoque le soutien de Nuno Gomes Nabiam, de Carlos Gomes Junior et de José Mario Vaz.





Il faut cependant préciser que le président sortant arrivé 4e dans ces élections, n'a pas encore donné une consigne de vote en faveur de l'un des deux finalistes de la présidentielle.



Mais pour son ancien Premier ministre qui répondait aux questions de la presse sénégalaise et internationale, Jomav est avec lui pour le deuxième tour. "Il m'a dit qu'il serait heureux de me passer l'écharpe du président lors de la passation de pouvoir", a affirmé Embalo.