7e édition de la conférence des femmes de Benno : Le discours de la présidente du mouvement national, Ndèye Marième Badiane.

Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle ont organisé ce samedi la 7e édition de la conférence religieuse, comme elles l’organisent annuellement. Mais en 2020 et 2021, l’impact de la pandémie a été négativement déterminant pour la présidente Ndèye Marième Badiane et les femmes de Benno.



Pour cette 7e édition, le thème est centré sur l’intégration des femmes dans l’espace politique et l’impact de l’Islam. La présidente Ndèye Marième Badiane dans son discours, a remercié le ministre des finances et du budget, parrain de cette édition, la première dame, en tant que marraine, mais surtout le chef de l’état en soulignant ses réalisations pour l’émergence du Sénégal.



La présidente des femmes de Benno rappelle également aux femmes de la mouvance présidentielle que l’heure est à la mobilisation des forces politiques pour donner une majorité confortable au lendemain des élections législatives de juillet prochain.