76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine : "L’amitié sino-sénégalaise a été forgée par les pères fondateurs de nos deux pays" (LI Zhigang, ambassadeur)

Ce mardi 23 septembre 2025, l'Ambassade de Chine au Sénégal a célébré la 76e anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine au Musée des Civilisations Noires en présence du Ministre des Forces Armées, le Général Birame Diop représentant le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye et du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne.



Devant un parterre d'invités, des diplomates, des artistes, des compatriotes chinois, des amis de la Chine et des journalistes, le nouvel Ambassadeur LI ZHIGANG, qui a pris fonction, il ya (5) mois a rappelé les relations d'amitié, de solidarité entre le Sénégal et la Chine. "En réponse aux défis historiques, la Chine et le Sénégal ont également agi par la solidarité et la coopération. En avril dernier, j’ai eu l’honneur de prendre mes fonctions d’Ambassadeur de Chine au Sénégal. Au cours des cinq derniers mois, j’ai tissé des liens étroits avec des Sénégalais de divers horizons, établissant des amitiés, renforçant la confiance mutuelle et promouvant la coopération. J’ai été profondément touché par l’hospitalité et l’esprit de la « Téranga », ainsi que par le dévouement des jeunes qui étudient sous des lampadaires et courent avec passion le long des côtes atlantiques. J’ai également été ravi de constater le grand succès de l’adaptation cinématographique d’Une si longue lettre, ainsi que le voyage fructueux de M. Khaby Lame (influenceur d'origine Sénégalaise) en Chine et les remarquables performances de l’équipe nationale de football sénégalaise durant les qualifications pour la Coupe du monde. Ces expériences ont renforcé ma conviction quant à l’immense potentiel et l’avenir radieux des relations d’amitié et de coopération entre la Chine et le Sénégal", a indiqué l'ambassadeur, LI ZHIGANG. À en croire le diplomate, "l’amitié sino-sénégalaise a été forgée par les pères fondateurs de nos deux pays. Depuis l’instauration du nouveau gouvernement sénégalais l’année dernière, le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko ont choisi de se rendre en Chine pour leur premier déplacement officiel en dehors du continent, où ils ont tenu des entretiens fructueux avec le Président Xi Jinping et d’autres dirigeants chinois, parvenant à un large consensus sur l’orientation des relations sino-sénégalaises.





Sur le plan économique, l'ambassadeur Li Zhigang a dressé un bilan positif de la coopération entre nos deux pays. "La coopération entre la Chine et le Sénégal, ainsi qu’avec l’Afrique dans son ensemble, basée sur des intérêts communs, apporte des avantages mutuels. Grâce au traitement au tarif douanier zéro sur 100 % des lignes tarifaires, le commerce bilatéral sino-sénégalais a dépassé 3,8 milliards de dollars américains au cours des sept premiers mois de 2025, soit une hausse de 24 % en glissement annuel. Il est à noter que les exportations du Sénégal vers la Chine ont bondi de près de 110 %, et le chiffre annuel devrait atteindre le niveau record. De plus, la Chine soutient activement la concrétisation de la «Vision Sénégal 2050», avec des progrès notables dans des projets clés tels que l’Autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. La première phase du Projet d’approvisionnement en eau en milieu rural a bénéficié à 978 villages, améliorant l’accès à l’eau potable pour un septième de la population sénégalaise. La deuxième phase renforcera davantage la sécurité alimentaire et améliorera les conditions de vie des populations locales. Un nombre croissant d’entreprises chinoises investissent et s’implantent au Sénégal, créant plus de 11 000 emplois dont 85 % sont occupés par des locaux. Cela a considérablement contribué au développement socio-économique du Sénégal", a-t-il souligné lors de son discours.



Ainsi, dira son excellence, Li Zhigang, la Chine et le Sénégal partagent des expériences historiques similaires, des valeurs culturelles communes de même que des aspirations convergentes en matière de développement. Sur ce, il rappelle que la vision du Président Xi Jinping de la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité résonne profondément avec le célèbre proverbe sénégalais : «Nit nit’ay garab’am (L’homme est le remède de l’homme).»



Le Musée des Civilisations Noires, où nous sommes, tout comme le Grand Théâtre National et l’Arène nationale de lutte sont autant d’exemples éloquents de notre engagement commun en faveur de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel mondial. Nos deux pays collaborent et se soutiennent activement dans les enceintes multilatérales pour promouvoir un monde multipolaire équitable et ordonné, ainsi qu’une mondialisation économique inclusive et bénéfique à tous.



Évoquant les Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar en 2026, l'ambassadeur annonce que La Chine apporte activement son soutien au Sénégal en vue d’assurer le succès éclatant de ce grand événement, notamment à travers la réhabilitation des stades, des dons d’équipements, des échanges d’experts et des programmes de formation pour des athlètes.

Par ailleurs, poursuit-il, les équipes médicales et agricoles chinoises continuent d’apporter leur soutien aux communautés locales. La représentation artistique combinée des tambourinaires chinois et sénégalais, ainsi que le Championnat de Wushu des jeunes dans le cadre de la « Coupe de l’Ambassadeur », renforcent les liens d’amitié entre nos nations.



Enfin, l'ambassadeur LI Zhigang a exprimé sa sincère gratitude aux amis pour leurs contributions au renforcement des relations entre la Chine et le Sénégal, entre la Chine et l’Afrique, ainsi qu’entre la Chine et le reste du monde.