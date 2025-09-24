76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine : "L’amitié sino-sénégalaise a été forgée par les pères fondateurs de nos deux pays" (LI Zhigang, ambassadeur)


76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine : "L’amitié sino-sénégalaise a été forgée par les pères fondateurs de nos deux pays" (LI Zhigang, ambassadeur)
Ce mardi 23 septembre 2025, l'Ambassade de Chine au Sénégal a célébré la 76e anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine au Musée des Civilisations Noires en présence du Ministre des Forces Armées, le Général Birame Diop représentant le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye et du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne. 

Devant un parterre d'invités, des diplomates, des artistes, des compatriotes chinois, des amis de la Chine et des journalistes, le nouvel Ambassadeur LI ZHIGANG, qui a pris fonction, il ya (5) mois a rappelé les relations d'amitié, de solidarité entre le Sénégal et la Chine. "En réponse aux défis historiques, la Chine et le Sénégal ont également agi par la solidarité et la coopération. En avril dernier, j’ai eu l’honneur de prendre mes fonctions d’Ambassadeur de Chine au Sénégal. Au cours des cinq derniers mois, j’ai tissé des liens étroits avec des Sénégalais de divers horizons, établissant des amitiés, renforçant la confiance mutuelle et promouvant la coopération. J’ai été profondément touché par l’hospitalité et l’esprit de la « Téranga », ainsi que par le dévouement des jeunes qui étudient sous des lampadaires et courent avec passion le long des côtes atlantiques. J’ai également été ravi de constater le grand succès de l’adaptation cinématographique d’Une si longue lettre, ainsi que le voyage fructueux de M. Khaby Lame (influenceur d'origine Sénégalaise) en Chine et les remarquables performances de l’équipe nationale de football sénégalaise durant les qualifications pour la Coupe du monde. Ces expériences ont renforcé ma conviction quant à l’immense potentiel et l’avenir radieux des relations d’amitié et de coopération entre la Chine et le Sénégal", a indiqué l'ambassadeur, LI ZHIGANG. À en croire le diplomate, "l’amitié sino-sénégalaise a été forgée par les pères fondateurs de nos deux pays. Depuis l’instauration du nouveau gouvernement sénégalais l’année dernière, le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko ont choisi de se rendre en Chine pour leur premier déplacement officiel en dehors du continent, où ils ont tenu des entretiens fructueux avec le Président Xi Jinping et d’autres dirigeants chinois, parvenant à un large consensus sur l’orientation des relations sino-sénégalaises.
 


Sur le plan économique, l'ambassadeur Li Zhigang a dressé un bilan positif de la coopération entre nos deux pays. "La coopération entre la Chine et le Sénégal, ainsi qu’avec l’Afrique dans son ensemble, basée sur des intérêts communs, apporte des avantages mutuels. Grâce au traitement au tarif douanier zéro sur 100 % des lignes tarifaires, le commerce bilatéral sino-sénégalais a dépassé 3,8 milliards de dollars américains au cours des sept premiers mois de 2025, soit une hausse de 24 % en glissement annuel. Il est à noter que les exportations du Sénégal vers la Chine ont bondi de près de 110 %, et le chiffre annuel devrait atteindre le niveau record. De plus, la Chine soutient activement la concrétisation de la «Vision Sénégal 2050», avec des progrès notables dans des projets clés tels que l’Autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. La première phase du Projet d’approvisionnement en eau en milieu rural a bénéficié à 978 villages, améliorant l’accès à l’eau potable pour un septième de la population sénégalaise. La deuxième phase renforcera davantage la sécurité alimentaire et améliorera les conditions de vie des populations locales. Un nombre croissant d’entreprises chinoises investissent et s’implantent au Sénégal, créant plus de 11 000 emplois dont 85 % sont occupés par des locaux. Cela a considérablement contribué au développement socio-économique du Sénégal", a-t-il souligné lors de son discours.  

Ainsi, dira son excellence, Li Zhigang, la Chine et le Sénégal partagent des expériences historiques similaires, des valeurs culturelles communes de même que des aspirations convergentes en matière de développement.  Sur ce, il rappelle que la vision du Président Xi Jinping de la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité résonne profondément avec le célèbre proverbe sénégalais : «Nit nit’ay garab’am (L’homme est le remède de l’homme).» 

Le Musée des Civilisations Noires, où nous sommes, tout comme le Grand Théâtre National et l’Arène nationale de lutte sont autant d’exemples éloquents de notre engagement commun en faveur de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel mondial. Nos deux pays collaborent et se soutiennent activement dans les enceintes multilatérales pour promouvoir un monde multipolaire équitable et ordonné, ainsi qu’une mondialisation économique inclusive et bénéfique à tous.

Évoquant les Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar en 2026, l'ambassadeur annonce que La Chine apporte activement son soutien au Sénégal en vue d’assurer le succès éclatant de ce grand événement, notamment à travers la réhabilitation des stades, des dons d’équipements, des échanges d’experts et des programmes de formation pour des athlètes. 
Par ailleurs, poursuit-il, les équipes médicales et agricoles chinoises continuent d’apporter leur soutien aux communautés locales. La représentation artistique combinée des tambourinaires chinois et sénégalais, ainsi que le Championnat de Wushu des jeunes dans le cadre de la « Coupe de l’Ambassadeur », renforcent les liens d’amitié entre nos nations. 

Enfin, l'ambassadeur LI Zhigang a exprimé sa sincère gratitude aux amis pour leurs contributions au renforcement des relations entre la Chine et le Sénégal, entre la Chine et l’Afrique, ainsi qu’entre la Chine et le reste du monde. 


Mercredi 24 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard

CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard - 24/09/2025

Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter :

Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter : " c'est des routes complètement dégradées qu'il faut reprendre pratiquement" (Dr Babacar Diop) - 24/09/2025

AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol !

AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol ! - 24/09/2025

Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé

Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé - 24/09/2025

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité - 24/09/2025

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International)

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International) - 24/09/2025

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé - 23/09/2025

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale »

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale » - 23/09/2025

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort - 23/09/2025

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies - 23/09/2025

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis "non bénéfiques" pour l'Iran - 23/09/2025

Des jihadistes publient une vidéo montrant des soldats maliens et burkinabè pris en otage

Des jihadistes publient une vidéo montrant des soldats maliens et burkinabè pris en otage - 23/09/2025

TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie

TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie - 23/09/2025

Discours de Diomaye sur les Femmes: Des

Discours de Diomaye sur les Femmes: Des "féministes" exigent des "actes concrets et mesurables" - 23/09/2025

Etat palestinien: Macron prévient que la France ne restera

Etat palestinien: Macron prévient que la France ne restera "pas inerte" en cas de représailles israéliennes - 23/09/2025

Macron à Trump:

Macron à Trump: "le prix Nobel de la paix n'est possible que si vous arrêtez" le conflit à Gaza - 23/09/2025

Mbour : Violents affrontements entre

Mbour : Violents affrontements entre "leuls", le coordonnateur de Dioudiou Cissé Kounda interpellé - 23/09/2025

Rapport CENTIF: Dane Sarr de Lansar Automobile et le labyrinthe financier dans l’affaire dite « Amadou Macky Sall »

Rapport CENTIF: Dane Sarr de Lansar Automobile et le labyrinthe financier dans l’affaire dite « Amadou Macky Sall » - 23/09/2025

‎VELINGARA : Diao Keita Baldé en deuil... ‎

‎VELINGARA : Diao Keita Baldé en deuil... ‎ - 23/09/2025

HOMMAGE À MOUSSA DIOP QUENUM, un départ qui laisse un vide abyssal

HOMMAGE À MOUSSA DIOP QUENUM, un départ qui laisse un vide abyssal - 23/09/2025

Bradage de surface ferroviaire à Saint-Louis : La Section de recherches sur les rails d’une vaste mafia

Bradage de surface ferroviaire à Saint-Louis : La Section de recherches sur les rails d’une vaste mafia - 23/09/2025

Modernisation agricole en Chine : De la technologie de drones à l'agriculture intelligente

Modernisation agricole en Chine : De la technologie de drones à l'agriculture intelligente - 23/09/2025

CPI : La Confédération des États du Sahel (AES) se retire de la haute juridiction internationale

CPI : La Confédération des États du Sahel (AES) se retire de la haute juridiction internationale - 23/09/2025

Mbour : Mbaye Dione promet de défendre un projet de loi pour protéger le patrimoine mandingue

Mbour : Mbaye Dione promet de défendre un projet de loi pour protéger le patrimoine mandingue - 23/09/2025

Fatou Sow Sarr interpelle : « La situation des violences basées sur le genre est dramatique, c’est la responsabilité de nos États d’agir »

Fatou Sow Sarr interpelle : « La situation des violences basées sur le genre est dramatique, c’est la responsabilité de nos États d’agir » - 23/09/2025

Mbour / Après le drame de Ngaparou, la collectivité mandingue insiste : elle avait alerté dès juin sur les risques

Mbour / Après le drame de Ngaparou, la collectivité mandingue insiste : elle avait alerté dès juin sur les risques - 23/09/2025

Reconnaissance de l’État Palestinien : le discours de Bassirou Diomaye Faye…

Reconnaissance de l’État Palestinien : le discours de Bassirou Diomaye Faye… - 23/09/2025

Reconnaissance de l'Etat palestinien : l'Arabie saoudite appelle tous les pays à prendre la même

Reconnaissance de l'Etat palestinien : l'Arabie saoudite appelle tous les pays à prendre la même "mesure historique" - 22/09/2025

La France reconnaît

La France reconnaît "l'Etat de Palestine", "pour la paix" entre Israéliens et Palestiniens (Macron) - 22/09/2025

Drame à Ndiédieng: La foudre tue deux pères de famille à Djilakhar

Drame à Ndiédieng: La foudre tue deux pères de famille à Djilakhar - 22/09/2025

RSS Syndication