6ème conférence biennale de l’ACSA : Amadou Bâ, PM : «Les détenus doivent être traités de manière équitable et leurs droits protégés par la loi»

Le Premier ministre du Sénégal, Amadou Bâ a présidé ce lundi 15 mai 2023 à Dakar la 6èmeconférence biennale de l’association des services correctionnels d’Afrique (ACSA). Une rencontre qui réunit plus de 150 participants venus de l’Afrique.



Dans son mot d’ouverture, le Premier ministre a fait comprendre que «les prisons sont un élément essentiel dans un système démocratique. Nous devrons continuer à investir dans nos prisons pour assurer leur efficacité. Il est essentiel de garantir que tous les citoyens soient traités équitablement devant la loi. Les détenus doivent être traités de manière équitable et leurs droits protégés par la loi» fait-il savoir.







De ce point de vue, l’autorité qui a présidé l’ouverture des travaux qui vont durer 5 jours note que «notre pays est amené à bâtir un système correctionnel résilient. La mise en place d’un système résilient suppose un état de droit et des institutions fortes dans un environnement de paix et de sécurité.»



Durant cinq jours, les différents participants vont échanger sur le thème : «Construire des systèmes correctionnels résilients : leçons de pandémie de covid -19.»



Une conclusion et des recommandations sont attendues des travaux pour une vie carcérale résiliente et une administration pénitentiaire qui retrouve sa place dans l’architecture des institutions sécuritaire.