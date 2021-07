60 ans USAID / Dr Tulinabo S. Mushingi, Ambassadeur EU : « Le Sénégal n’a pas une dette envers les États-Unis et je défie quiconque dira le contraire »

Présidant la cérémonie d’ouverture de la célébration des 60 ans de l’USAID au Sénégal, l’ambassadeur des États-Unis fait un bref résumé des actions américaines au Sénégal à travers l’USAID. « L’Usaid incarne les meilleures valeurs américaines à l’étranger : sauver des vies, éduquer nos enfants, promouvoir la croissance économique partagée. Tout cela nous le faisons en favorisant la sûreté et la prospérité des Américains, la sûreté et la prospérité des Sénégalais. »



Son Excellence Tulinabo S. Mushingi se vante d'être un bon américain. « De la réponse aux catastrophes à l’entrepreneuriat, l’USAID a progressé vers un monde où chaque être humain peut vivre dans la dignité et atteindre son plein potentiel. Le peuple Américain a investi 554 milliards de francs CFA d’aide au Sénégal ces cinq dernières années. Vous n’allez pas trouver les États-Unis endetter le Sénégal. Le Sénégal ne doit pas nous rembourser. Je défie quiconque... »