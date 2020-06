60. 000 MASQUES / Le ministre Dame Diop sort la grosse artillerie pour rendre possible la réouverture des classes

En plus de donner 1 000 masques au commissaire divisionnaire de Touba pour aider la police à mieux se protéger contre le virus, le ministre Dame Diop a aussi soutenu l'ensemble des maires de la région en leur octroyant un millier de masques chacun. Mara Diop, son attaché de cabinet, de signaler que les 16 communes de Mbacké ont été apprivisionnées tout comme les 24 communes rurales qui composent les départements de Diourbel et de Bambey. Ce qui fait un cumul de 38 000 masques.



À Diourbel, un lot de 20 000 masques a été, par ailleurs, donné aux élèves du département par l'entremise du gouverneur. Le ministre de l' Emploi, de l'Artisanat et de la Formation professionnelle n'a pas manqué d'appuyer des responsables politiques de la région qui ont aussi reçu des lots.



Ses services affirment être d'attaque pour revenir en appoint au cas où des manquements seraient notés ça et là, à l'occasion de la réouverture des classes malgré ce contexte de covid19. En somme un total de 60 000 masques a été distribué. Un geste hautement significatif salué par les bénéficiaires qui reconnaissent en l'homme un fédérateur.