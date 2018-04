5ème revue annuelle du programme de l’éducation et de la formation professionnelle.

Lancée en 2013 par l'état du Sénégal, à travers la direction de la planification et de la réforme de l'éducation, la revue annuelle du programme sectoriel de l'éducation et de la formation, a été ouverte ce mardi 10 Avril 2018.

Cette 5ème édition vise avant tout à faire un bilan à mi-parcours après quelques années d'effectivité. Mais aussi, réajuster le plan d'action, tant sur le plan local qu'international.

A cet effet, du 10 au 12 avril, il s'agira pour les différents participants à ces ateliers, de réfléchir sur de nouvelles stratégies qui vont dans le sens de la répartition du PTA 2018 : Gouvernance transparente, accès équitable et amélioration de la qualité des services et des ressources humaines.

Pour l'année 2018, le plan de travail du ministère de l'éducation s'élève à 439 883 840 298 soit une hausse de 10,3%, ainsi répartie dans le cadre des réformes de l'Uemoa : Éducation préscolaire (1%) enseignement élémentaire (42%) enseignement moyen général (25%) enseignement secondaire général (20%) éducation de base des jeunes et adultes (1%) pilotage ministériel et coordination administrative (7%)