4ème édition de Dakar-Court : Cinémarekk innove et introduit «Dakar-Court critique»

À l’occasion du lancement de la 4ème édition du Festival international de Dakar-Court-Métrage, le directeur de Cinemarekk a annoncé l’innovation de cette année. Moly Kane dans le but de donner une autre dimension du festival, a décidé d’intégrer le programme initiateur « Dakar-Court critique ». Un programme dédié aux journalistes spécialisé en culture qui leur permettra de renforcer leurs capacités. Et pour la circonstance et réussir cette innovation, il s'est réuni avec l'association des journalistes culturels et la fédération des journalistes critiques pour discuter et monter un projet intitulé "talent Dakar-Court" critique qui réunit 30 journalistes.