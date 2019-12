4ème Édition du Dakar Digital Show : "Le Sénégal veut entrer de plain-pied dans le développement numérique" (M. Yoro M. Diallo, SG/MENT)

La collaboration entre la DER et la Sonatel a permis de mettre en place un dispositif pouvant permettre aux start-up de s’exprimer. Selon Yoro M. Diallo, « le développement du numérique passe d’abord par ces start-up. Le gouvernement du Sénégal a pris l’initiative de mettre en place un dispositif législatif à travers une loi qui a été déjà adoptée en conseil des ministres et qui va être votée par l’Assemblée nationale », déclare-t-il lors de la cérémonie d'ouverture de la 4ème Édition du Dakar Digital Show. Aujourd’hui le Sénégal est en phase avec ce qui se fait de mieux dans les autres pays ajoute-t-il. Selon toujours le SG/MENT, 4ème Édition du Dakar Digital Show, « le Sénégal veut entrer de plain-pied dans le développement numérique. Ainsi le chef de l’État Macky Sall et le ministère, en accord avec tous les partenaires, ont décidé de nouer un partenariat. » La quatrième édition du Dakar Digital Show qui s’est tenue ce 3 décembre au centre des expositions de Diamniadio, en partenariat avec la Délégation générale à l’entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER) est le rendez-vous incontournable de l’écosystème digital en Afrique qui regroupe éditeurs de contenus, professionnels du marketing digital, créatifs, développeurs, start-up, porteurs de projet et investisseurs...