4 avril à Kaolack : Les temps forts de la prise d'armes et du défilé militaire.

Le 62 ème anniversaire de la fête de l'indépendance a été célébré au niveau de la zone militaire numéro 3.



Une prise d'armes et un défilé militaire et paramilitaire ont ponctué cette journée sous le thème " Forces de défense et de sécurité et résilience nationale".



Le gouverneur de Kaolack qui a pris part à cette cérémonie, a magnifié la mission de nos forces de défense et de sécurité dans tous les domaines notamment dans la lutte contre la pandémie, la surveillance au niveau de nos frontières, l'accompagnement des populations face à la montée des périls tels les inondations, les feux de brousse, etc...



Le commandant de la zone militaire numéro 3, le colonel Amadou Makhtar Ndiaye, a pour sa part salué la présence massive de la population à l'occasion de ce défilé. Laquelle présence vient ainsi consolider le concept armée-nation...