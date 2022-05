30ème édition Goudi Seydina Mohamed (PSl) à Keur Sambel (Santhie Taba) : L'événement religieux aura lieu le 28 mai prochain.

La date du Gamou annuel dédié au prophète Seydina Mohamed (PSl) à Santhie Taba est connue. Le guide religieux, Chérif Omar Aïdara et ses fidèles ont fait part de cet événement religieux prévu le 28 mai 2022 lors d'un face-à-face avec la presse.



Un programme alléchant a été concocté par le comité d'organisation. Il s'agit entre autres d'une cérémonie officielle et du Gamou proprement dit qui aura lieu dans la nuit du 28 mai, dans cette localité située dans la commune de Toubacouta (département de Foundiougne).



Le Khalife a ainsi invité l'ensemble des talibés et les officiels à prendre massivement part à ce Gamou marquant la 30ème édition...