2ème édition Festival « Dakar-en-Jeux » : Diamniadio capitale de l’athlétisme Sénégalais

Prévu du 31 octobre au 4 novembre prochain, le 2ème Festival « Dakar-en-jeux » verra cette fois-ci l'entrée effective de l'athlétisme, au Terrain annexe de Diamniadio. Et, pour cette discipline en question, les athlètes vont provenir de Dakar, Thiès, Fatick et Diourbel, informe le quotidien sportif Record.



Pour le moment, seule la capitale a rendu publique sa sélection constituée de 32 éléments issus des petites catégories (benjamins, benjamines, minimes-garçons et minimes-filles.)

L'écrémage fait sur des critères de performance rigoureusement définis, la Ligue de Dakar d'athlétisme (LADAK) a ainsi engagé ses 32 meilleurs éléments pour le 2ème Festival Dakar-en-jeux. Et ses athlètes en question vont concourir avec leurs homologues de Thiès, Fatick et Diourbel dans une compétition en format 10 en miniature. En d'autres termes, ce sont les mêmes épreuves retenues pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 qui seront en vigueur lors de ce 2ème Festival Dakar-en-jeux du côté de l'athlétisme. Hormis bien sûr le 80 mètres haies qui demeure une épreuve promotionnelle jusqu'à preuve du contraire.

À noter qu'inversement aux épreuves pour adultes, les joutes en petites catégories au niveau de l'athlétisme ne favorisent guère Dakar par rapport aux autres régions. En réalité, chez les mômes de l'athlétisme, on part plutôt à chances égales entre les différentes localités du pays. Ceci découle du fait que la formation n'est pas encore accrue chez les petites catégories avec des athlètes qui sont encore à l'état brut. Et enfin chez ces jeunes athlètes, on peut se contenter de peu de matériel pour passer tout bonnement à la pratique qu'importe le lieu en question.