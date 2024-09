22e anniversaire du naufrage du Joola : BDF invite son PM, Ousmane Sonko, à prendre des dispositions pour la commémoration.

Evoquant, ce mercredi 18 septembre 2024, lors de la réunion du Conseil des ministres, le 22e anniversaire du naufrage du bateau le Joola prévu le 26 septembre 2024 à Ziguinchor et à Dakar, le Président de la République a rappelé qu’il constitue la plus grande tragédie qu’a connue notre pays. Ainsi, il a invité le Premier ministre, Ousmane Sonko, à prendre toutes les dispositions pour la commémoration de cet événement douloureux de concert avec les familles des victimes. Rappelons que ce naufrage a fait plus de 1800 victimes. Les célébrations ont lieu cette année au Musée-Mémorial dédié aux victimes, dont les activités seront officiellement lancées cette année.