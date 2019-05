20ème jour du Ramadan : Chérif Abdourahmane Tilala Fall commémore la rencontre entre Serigne Touba et Cheikh Ibra Fall...

Le vingtième jour du mois du Ramadan est une date importante pour la confrérie mouride et plus particulièrement la communauté Baye Fall. C’est ce jour que le fondateur du Mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké a rencontré Mame Cheikh Ibrahima Fall, l’un de ses plus fervents disciples que l’on surnomme dans le cercle de la mouridiya « Lampou Yoon wi ». Comme à l’accoutumée, Chérif Abdourahmane Tilala Fall va sacrifier à la tradition en organisant le dimanche 26 mai au terrain de la Sicap, une journée de grâce (Thiant), de récital du saint Coran et de Khassaïdes.