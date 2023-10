1ere journée Ligue 1 : L’AS Pikine et Teungueth leaders provisoires du championnat

La première journée du championnat sénégalais de football s’est jouée ce week-end du 28 et 29 octobre un peu partout sur l’étendue du territoire national. Au total sur les six rencontres qui se sont jouées, en attendant celle du lundi (Sonacos vs Dakar SC), douze (12) buts ont été marqués pour deux (2) victoires (deux à domicile) et quatre (4) matchs nuls . Une belle moyenne de deux buts marqués par rencontre même si pour la plupart des équipes se sont contentées de partager les points.



Pour la deuxième partie du championnat qui s’est déroulée ce dimanche, Mor Talla Faye a été le seul et unique buteur de l’AS Pikine qui s’est imposé sur le fil (1-0,20e) au stade Alassane Djigo où les Pikinois recevaient l’US Ouakam fraîchement revenue de Ligue 2. Une victoire qui permet à Pikine de rejoindre Teungueth FC à la tête du classement. Le TFC avait réussi à prendre le meilleur (2-1) sur l’autre promu, Jamono de Fatick, le samedi 28 octobre.



Pour le reste du programme, même si le spectacle était au rendez-vous sur le terrain, les supporters, de même que les joueurs ont dû se contenter d’une série de matchs nuls. C’était le cas entre le Casa Sport et le Linguère (2-2.) Les Casaçais se sont battus comme des diables pour ne pas perdre après avoir été menés à deux reprises au cours de la rencontre.



Même scénario, avec moins de buts lors du déplacement de Diambars sur le terrain de l’US Gorée (1-1.) Les insulaires avaient marqué en premier sur un penalty exécuté par Ibrahima Seck (1-0, 41e) avant que les académiciens n’égalisent au retour des vestiaires (1-1,57e.) Enfin, le champion en titre , Génération Foot n’a pas brillé pour son entrée en lice contre le stade de Mbour (0-0.) Un peu plus tôt, le samedi en première heure, le Jaraaf et Guediawaye FC avaient aussi terminé sur un nul blanc (0-0.)