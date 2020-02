1ère édition LAS Awards : Air Sénégal rafle la mise avec le prix performance passagers

Le directeur général de LAS, Xavier Mary a promis la pérennisation de cet événement et a invité les partenaires à redoubler d’efforts afin de hisser la plateforme aéroportuaire Dakar Blaise Diagne sur les plus hautes marches de l’excellence aéroportuaireLa sélection des lauréats est faite sur la base des résultats des outils d’évaluation et de mesure de la performance mis en place par LAS. Il s’agit notamment des bornes smiley qui permettent de suivre en temps réel le niveau de satisfaction des passagers, des enquêtes ASQ (Airport Service Quality), un programme d’enquêtes de satisfaction clients piloté par l’ACI Monde (le conseil international des aéroports) et l’Airport Customer Experience Accreditation, un autre programme de l’ACI Monde pour guider les aéroports vers l’excellence dans la gestion de l’expérience clients.