18SAFAR 2026- L’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim annonce une gratuité des soins pendant 5 jours



À l’occasion du Grand Magal de Touba, l’Hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim innove en instaurant une gratuité totale des soins sur cinq jours. Selon sa directrice, Mme Bineta Diabel Bâ Mbacké, tous les services sont mobilisés et des renforts sont attendus pour garantir des prestations de qualité, en complément de la gestion des urgences, conformément à la tradition des structures médicales de la cité religieuse.