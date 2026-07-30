18SAFAR 2026- L’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim annonce une gratuité des soins pendant 5 jours



À l’occasion du Grand Magal de Touba, l’Hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim innove en instaurant une gratuité totale des soins sur cinq jours. Selon sa directrice, Mme Bineta Diabel Bâ Mbacké, tous les services sont mobilisés et des renforts sont attendus pour garantir des prestations de qualité, en complément de la gestion des urgences, conformément à la tradition des structures médicales de la cité religieuse.
Autres articles
Jeudi 30 Juillet 2026
Amadou Moustapha Mbaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Grand Magal de Touba 2026 : EYBM Group déploie une offre exceptionnelle au service des pèlerins et de leurs projets

Grand Magal de Touba 2026 : EYBM Group déploie une offre exceptionnelle au service des pèlerins et de leurs projets - 30/07/2026

La police interrompt encore un «rdv partouzes, six présumés homosexuels arrêtés : ils ont été surpris dans un appartement situé au quartier zacaranda sur des matelas posés à même le sol

La police interrompt encore un «rdv partouzes, six présumés homosexuels arrêtés : ils ont été surpris dans un appartement situé au quartier zacaranda sur des matelas posés à même le sol - 30/07/2026

Linguère : quatre employés du Prodac arrêtés après le vol présumé de rouleaux de bâches de serre

Linguère : quatre employés du Prodac arrêtés après le vol présumé de rouleaux de bâches de serre - 30/07/2026

Touba : Accusé d’avoir abusé d’une enfant de neuf ans, il change totalement de version au procès mais écope de dix ans de réclusion

Touba : Accusé d’avoir abusé d’une enfant de neuf ans, il change totalement de version au procès mais écope de dix ans de réclusion - 30/07/2026

Communiqué sur Fegnal Digital : Vague de colère et d'indignation des journalistes contre le SYNPICS

Communiqué sur Fegnal Digital : Vague de colère et d'indignation des journalistes contre le SYNPICS - 29/07/2026

Insécurité alimentaire : le gouvernement déclenche une mobilisation d’urgence dans plusieurs départements

Insécurité alimentaire : le gouvernement déclenche une mobilisation d’urgence dans plusieurs départements - 29/07/2026

Crépin Diatta lance une vaste action sociale : « Ce n'est que le début », promet l'international sénégalais

Crépin Diatta lance une vaste action sociale : « Ce n'est que le début », promet l'international sénégalais - 29/07/2026

« Nos oignons pourrissent pendant que nos dettes s'accumulent » : les producteurs de Ngomène interpellent le président Diomaye Faye

« Nos oignons pourrissent pendant que nos dettes s'accumulent » : les producteurs de Ngomène interpellent le président Diomaye Faye - 28/07/2026

Thiès : l'ancien coordinateur départemental du Parti

Thiès : l'ancien coordinateur départemental du Parti "Les Serviteurs" rejoint le camp du président Diomaye Faye - 28/07/2026

Logement Social : La BHS à l’écoute des Coopératives

Logement Social : La BHS à l’écoute des Coopératives - 28/07/2026

À Bamako, le PR Diomaye Faye réaffirme le « soutien indéfectible » du Sénégal au Mali : « Le Mali peut compter sur le soutien indéfectible du Sénégal »

À Bamako, le PR Diomaye Faye réaffirme le « soutien indéfectible » du Sénégal au Mali : « Le Mali peut compter sur le soutien indéfectible du Sénégal » - 28/07/2026

Haute cour de Justice / Ismaila Madior Fall décèle des failles : « Elle ne devait pas être là… et il faut s’employer à la réformer… »

Haute cour de Justice / Ismaila Madior Fall décèle des failles : « Elle ne devait pas être là… et il faut s’employer à la réformer… » - 28/07/2026

Crise de la presse : Le ministre de la Communication Bacary Sarr reçoit le CDEPS et promet des solutions aux difficultés du secteur

Crise de la presse : Le ministre de la Communication Bacary Sarr reçoit le CDEPS et promet des solutions aux difficultés du secteur - 28/07/2026

Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye accueilli par Assimi Goïta pour une visite de travail et de solidarité au Mali

Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye accueilli par Assimi Goïta pour une visite de travail et de solidarité au Mali - 28/07/2026

100 millions de FCfa envolés : prison ferme et lourdes réparations dans l’affaire de l’hôpital de Thiaroye

100 millions de FCfa envolés : prison ferme et lourdes réparations dans l’affaire de l’hôpital de Thiaroye - 28/07/2026

Bassirou Diomaye Faye à Bamako : Premier test diplomatique pour le président en exercice de la CEDEAO

Bassirou Diomaye Faye à Bamako : Premier test diplomatique pour le président en exercice de la CEDEAO - 28/07/2026

Enseignement supérieur : Le ministre des Infrastructures,Déthié Fall et Boubacar Camara réceptionnent de nouvelles infrastructures à Fatick et Kaffrine

Enseignement supérieur : Le ministre des Infrastructures,Déthié Fall et Boubacar Camara réceptionnent de nouvelles infrastructures à Fatick et Kaffrine - 28/07/2026

Diomaye–Sonko /Mbaye Dione accuse le sommet de l’État de détourner l’attention des Sénégalais en pleine crise : « Une diversion pour masquer l’échec du pouvoir »

Diomaye–Sonko /Mbaye Dione accuse le sommet de l’État de détourner l’attention des Sénégalais en pleine crise : « Une diversion pour masquer l’échec du pouvoir » - 28/07/2026

3 animateurs de « Feeñal Digital » gardés à vue par la DSC pour « Offense au Chef de l’État »

3 animateurs de « Feeñal Digital » gardés à vue par la DSC pour « Offense au Chef de l’État » - 28/07/2026

Visites surprises dans les prisons : l'ONLPL change de méthode et met les lieux de privation de liberté sous surveillance permanente

Visites surprises dans les prisons : l'ONLPL change de méthode et met les lieux de privation de liberté sous surveillance permanente - 28/07/2026

TOUBA / Sabotage du réseau d’eau à Ndamatou 2, l’OFOR et la mairie déposent une plainte collective… Une association promet de soutenir les accusés .

TOUBA / Sabotage du réseau d’eau à Ndamatou 2, l’OFOR et la mairie déposent une plainte collective… Une association promet de soutenir les accusés . - 28/07/2026

MAGAL DE TOUBA 2026- Vers un Plan de Gestion de la Mobilité ambitieux pour sortir d'une congestion chronique devenue intenable.

MAGAL DE TOUBA 2026- Vers un Plan de Gestion de la Mobilité ambitieux pour sortir d'une congestion chronique devenue intenable. - 28/07/2026

La route de l’enfer » replonge dans le chaos : les pluies isolent encore Labgar et ses environs

La route de l’enfer » replonge dans le chaos : les pluies isolent encore Labgar et ses environs - 27/07/2026

Thiès- Élargissement de la protection sociale: L'État promeut l'adhésion systématique des travailleurs du secteur informel à l'AMU

Thiès- Élargissement de la protection sociale: L'État promeut l'adhésion systématique des travailleurs du secteur informel à l'AMU - 27/07/2026

Dabaly- El Telentón 2026 : Le maire Samba Sall réclame plus d'infrastructures et de financement pour sa commune

Dabaly- El Telentón 2026 : Le maire Samba Sall réclame plus d'infrastructures et de financement pour sa commune - 27/07/2026

Guerre au Soudan: l'armée reprend le contrôle d'une autoroute majeure vers El-Obeid (sources militaires)

Guerre au Soudan: l'armée reprend le contrôle d'une autoroute majeure vers El-Obeid (sources militaires) - 27/07/2026

Touba Almadies : après une vingtaine d'années de combat, l’ARTA obtient l’annulation d’un arrêté ministériel par la Cour suprême

Touba Almadies : après une vingtaine d'années de combat, l’ARTA obtient l’annulation d’un arrêté ministériel par la Cour suprême - 27/07/2026

Haschich, ecstasy et kush : l’OCRTIS infiltre un réseau et interpelle six personnes entre Ouakam, Point E et Grand-Dakar

Haschich, ecstasy et kush : l’OCRTIS infiltre un réseau et interpelle six personnes entre Ouakam, Point E et Grand-Dakar - 27/07/2026

Justice : modernisation, recrutements, numérique, foncier… les principaux engagements du Garde des Sceaux devant l’UMS

Justice : modernisation, recrutements, numérique, foncier… les principaux engagements du Garde des Sceaux devant l’UMS - 26/07/2026

Enseignement supérieur / Programme « Un Étudiant, un Ordinateur » - 250 000 F CFA par Étudiant : Dr Abdourahmane Diouf relève des zones d’ombre autour de la gestion de son successeur

Enseignement supérieur / Programme « Un Étudiant, un Ordinateur » - 250 000 F CFA par Étudiant : Dr Abdourahmane Diouf relève des zones d’ombre autour de la gestion de son successeur - 26/07/2026

RSS Syndication