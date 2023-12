17e journée Serie A : Inquiétude autour de Boulaye Dia sorti sur blessure

Une préoccupation grandissante entoure la situation de Boulaye Dia, qui a été contraint de quitter le terrain, ce vendredi, en raison d'une blessure. C'est une nouvelle déconcertante pour les Lions, à trois semaines du coup d'envoi de la CAN (13 janvier au 11 février 2024.)



L'attaquant international sénégalais, qui traverse une période particulièrement délicate, a été remplacé à la 48e minute lors de la rencontre entre son club Salernitana et le Milan, qui s'est soldée par un match nul (2-2.)



Pour l’heure, aucune information précise n'a été fournie quant à la nature exacte de sa blessure. Cette mauvaise nouvelle vient allonger la liste croissante des joueurs sénégalais incertains pour la CAN. Parmi eux on peut Seny Dieng, Youssouf Sabaly et Nampalys Mendy, tous blessés !



À l'approche de l'annonce de la liste des 27 joueurs sélectionnés pour la CAN 2024 par le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, prévue le 29 décembre, l'incertitude autour de la participation de certains Lions à cette compétition continentale suscite une préoccupation accrue.



Mouhamadou Moustapha GAYE