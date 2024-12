1/4 finale ligue basket Dames: Al Ahly de Dioma Kane et Madjiguène Sène se défait facilement du CNSS (89-36) et file en demi-finale

Le rendez-vous était pris ce vendredi 13 décembre 2024 pour les quarts de finale de la Women’s Basketball League Africa. En ouverture de cette phase, Al Ahly affrontait le CNSS dans un duel qui s’annonçait intense mais qui a tourné à la démonstration.



Dans cette rencontre marquée par la présence de deux duos de compatriotes sénégalaises – Khady Mboup et Véronique Mendy côté CNSS, et Dioma Kane et Madjiguène Sène côté Al Ahly, le combo égyptien a surclassé son adversaire congolais sur le score écrasant de 89-36.



Donné favori avant le match, Al Ahly qui a fait un carton plein en phase de groupe, a confirmé son statut en ne laissant aucune chance à son adversaire. Les Égyptiennes ont imposé leur rythme du début à la fin, étouffant littéralement les Congolaises. Une domination physique, technique et tactique sans partage d’Al Ahly affichant des chiffres très convaincants: 22/43, au tir à 2 points, soit 51% et 14/34 aux tirs à 3 points soit 41%.Quant au CNSS, ces statistiques illustrent bien l’aperçu de leurs prestations dans ce quart de finale (7/47 aux 2 points soit 14% et 5/29 à 3 points soit 17,2%).



Grâce à cette victoire, Al Ahly valide son ticket pour les demi-finales de la compétition. L’équipe égyptienne devra patienter pour connaître son prochain adversaire, qui sera déterminé à l’issue des autres quarts de finale prévus au cours de la journée.