1/4 de finale Coupe du Sénégal : Le Jaraaf bourreau de l’AS Pikine… Le Casa à la trappe, les Mbourois à la fête !

Le Jaraaf est en quart de finale de la coupe du Sénégal 2023. Un exploit réussi après avoir battu l’AS Pikine (1-1,TAB 5-3) en match de 8eme de finale en retard, ce jeudi au stade Lat Dior de Thiès.



Dès la 53eme minute de jeu, l’AS Pikine avait ouvert le score par le biais de Ababacar Sarr.

Mais contre toute attente, le Jaraaf va égaliser à la 96eme avant de s’imposer aux tirs au but (1-1,TAB 5-3.)



Le Jaraaf affrontera AJEL Rufisque en 1/4 de finale en retard pour être à jour et peut-être se hisser dans le carré d’As.



Un peu plus tôt, la double tenante du titre, le Casa Sport avait été éliminée à l’issue de la séance de tirs aux buts, par Guediawaye FC (0-0, Tab 5-4.)



Ce fut également le même cas de figure entre HLM Dakar et le Stade de Mbour

qui se sont neutralisés (1-1) avant de se départager aux penalties remportés par les Mbourois (Tab 5-4.)



Enfin, Amitié FC s’est assez facilement défait du Cneps excellence de Thiès dominé (2-0.)



Les résultats des 1/4 de finale



Guediawaye FC O - 0 Casa Sports TAB (5-4)



Amitié FC 2 - 0 Cneps Exc.



HLM Dakar 1-1 Stade De Mbour TAB (4-5)



8emes de finale en retard : Asc Jaraaf 1-1 AS Pikine (Tab 5-3)