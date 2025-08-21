1/4 Afrobasket Masculin : Le Sénégal surclasse le Nigéria et retrouve le Mali, déjà vaincu en Poule

Dans un match de quart de finale magistral, le Sénégal a créé la surprise en éliminant ce mercredi 20 août 2025 le Nigéria (91-75), pourtant favori de la compétition, lors de l'AfroBasket 2025 à Luanda. Dans ce match contrôlé de bout en bout par les protégés de De Sagana Diop, les statistiques révèlent une domination sénégalaise complète dans tous les secteurs de jeu, avec 47% de réussite aux tirs contre seulement 36% pour le Nigeria, et une nette supériorité sous les panneaux avec 56 rebonds contre 42,7. La défense sénégalaise a particulièrement brillé en limitant les tentatives à trois points du Nigeria à seulement 22,5% de réussite, bien en dessous de leur moyenne habituelle de 32%. Cette performance défensive remarquable a été complétée par une adresse impressionnante à deux points où les Lions ont affiché 60,5% de réussite. La maîtrise du jeu fut telle que le Sénégal a fait un « run » 8 à zéro en début de 3ème quart temps, creusant même un écart maximal de 19 points.





Le trio Brancou Badio ( 32 Pts | 4 Rbds | 2 Ass ), Jean Jacques Boissy (21 Pts | 6 Rbds | 3 Ass ) et Pape Moustapha Diop en double double (14 Pts | 10 Rbds | 4 Ass ) a porté l’équipe avec une autorité remarquable, combinant à eux trois 68 points et 20 rebonds. Branco Badio, meilleur marqueur de la rencontre (31 points), a insufflé une dynamique offensive décisive dès le premier quart-temps, permettant au Sénégal de prendre un avantage en première mi-temps 53-42.



Cette victoire s'inscrit dans une rivalité historique entre les deux nations où le Sénégal a remporté les trois derniers duels face au Nigeria, dont une victoire 93-87 lors des Pré-Olympiques 2023, atteignant ainsi sa cinquième demi-finale consécutive en AfroBasket.



Les Lions affronteront le Mali ce samedi pour une place en finale, abordant ce choc en position de force après leur victoire 80-70 en phase de poules. Avec un collectif soudé et une défense redoutable (6,3 contres par match), le Sénégal vise résolument une place en finale.