08 Mars à Saré Bidji (Kolda) : Droits, équité, autonomisation des femmes au menu...

C'est sous le thème du respect des droits, de l'équité et de l'autonomisation que les femmes de Saré Bidji ont célébré la journée internationale de la femme. En ce sens, ces dernières ont organisé cette journée pour appeler à l'aide l'État, les partenaires techniques et financiers afin qu'ils s'impliquent mieux dans leur autonomisation. Ainsi, Diary Dème, présidente de la plateforme des femmes de la commune, soutient que ses consœurs ont besoin d'un accompagnement important de la part de l'État. Il s'agit de l'allégement des durs travaux ménagers et agricoles, de l'amélioration de la santé maternelle et infanto-juvenile, de financements et de formations.

À en croire Diary Dème, "ce sont les ONG qui nous aident à obtenir des financements, sinon c'est difficile avec les procédures bancaires. Et, cette longue procédure a des effets négatifs sur nos rendements d'activités comme la campagne agricole ou d'élevage. C'est pourquoi, nous avons créé les caisses de solidarité pour notre autofinancement. D'ailleurs, nous n'avons contracté aucun prêt auprès des banques depuis trois ans."

Dans la foulée, elle déplore le fait "qu'aucun programme de l'État ne nous accompagne depuis la mise en place de notre plateforme qui compte 98 villages. En ce sens, il y a beaucoup à faire pour les femmes du monde rural pour l'obtention de financements ou de formations pour notre autonomisation..."

Comptant sur la vision 2050, ces femmes veulent être entendues et reconnues au niveau national et international tout en souhaitant une union des plateformes de Thietty et de Saré Bidji en 2026...