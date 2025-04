05 avril 2024 - 05 avril 2025 - Hommage à Mahammed Boun Abdallah Dionne : Un Visionnaire Disparu, un Héritage Impérissable

Le 5 avril 2024, Mahammed Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre du Sénégal et auteur visionnaire du « Lion, le Papillon et l'Abeille », nous quittait. Son départ laisse un vide immense, mais sa vision pour l'Afrique et son dévouement envers notre nation demeurent une source d'inspiration.



Dans son œuvre, il exprimait sa foi inébranlable en l'avenir de l'Afrique, une conviction qu'il a incarnée tout au long de sa vie. Son parcours exemplaire, des hautes sphères de l'administration à la primature, est marqué par un engagement sans faille pour le développement économique, les infrastructures et la bonne gouvernance du Sénégal.



Au-delà de ses réalisations, nous retiendrons l'homme : sage, pondéré, à l'écoute et rassembleur, un véritable artisan de l'unité nationale.



En ces moments de tristesse, nos pensées accompagnent son épouse Caty , ses proches . Que son âme repose en paix et que son exemple éclaire les générations futures.



Le Sénégal se souviendra de Mahammed Boun Abdallah Dionne comme d'un homme d'État hors pair, un bâtisseur et un visionnaire pour l'Afrique. Son héritage nous invite à poursuivre son œuvre avec la même passion et le même amour pour notre pays.



À tous ceux qui l'ont aimé et respecté, nous vous invitons à prier pour lui, à réciter Al Fatiha et 11 Likhlass en sa mémoire. Que le Tout-Puissant l'accueille dans Son paradis éternel.