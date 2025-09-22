‎KOLDA : Le préfet interdit la sortie du kankourang jusqu'à nouvel ordre...

‎Suite aux violences constatées durant les manifestations culturelles notamment du kankourang suivies de mort d'homme, le préfet de Kolda a sorti un arrêté pour interdire la sortie du kankourang. Ainsi, Mbassa Séne le préfet du département de Kolda évoque plusieurs raisons que sont troubles à l'ordre public, perturbation de la libre circulation des personnes et enfin l'utilisation d'objets contondants entraînant la perte en vie humaine.

‎

‎Dans la foulée, l'arrêté soutient que toute violation des dispositions du présent arrêté sera punie des peines par les lois et règlements en vigueur.

‎

‎Pour rappel, cette décision du préfet fait suite au décès de A W.B ce dimanche 21 septembre aux environs de 20 heures dans la commune. Dans les mêmes circonstances, un autre jeune du département de vélingara avait perdu la vie la semaine dernière.