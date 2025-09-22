‎KOLDA : Le préfet interdit la sortie du kankourang jusqu'à nouvel ordre...

Suite aux violences constatées durant les manifestations culturelles notamment du kankourang suivies de mort d'homme, le préfet de Kolda a sorti un arrêté pour interdire la sortie du kankourang. Ainsi, Mbassa Séne le préfet du département de Kolda évoque plusieurs raisons que sont troubles à l'ordre public, perturbation de la libre circulation des personnes et enfin l'utilisation d'objets contondants entraînant la perte en vie humaine.
Dans la foulée, l'arrêté soutient que toute violation des dispositions du présent arrêté sera punie des peines par les lois et règlements en vigueur.
Pour rappel, cette décision du préfet fait suite au décès de A W.B ce dimanche 21 septembre aux environs de 20 heures dans la commune. Dans les mêmes circonstances, un autre jeune du département de vélingara avait perdu la vie la semaine dernière.
